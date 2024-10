Última loja da Multisom é fechada cinco anos após rede ser vendida a grupo de SC

Cinco anos após ter sido comprada pelo Grupo Schumann, de Santa Catarina, a Multisom teve a sua última loja fechada. Especializada em instrumentos musicais, ela ficava na Avenida Alberto Bins, no Centro Histórico, em um grande imóvel de dois andares. A coluna esteve no local e viu que os letreiros já foram retirados. Segundo o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio de Porto Alegre (Sindec POA), Nilton Neco, os dois únicos funcionários que ainda trabalhavam na unidade foram demitidos.