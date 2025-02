Tarifaço de Trump: bom ou ruim para as exportações brasileiras?

Foi com um pé na porta que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abriu a semana. O tarifaço anunciado para importações do Canadá, do México e da China fizeram o dólar subir e as bolsas caírem. A suspensão da medida por um mês após uma conversa por telefone com a presidente mexicana, Claudia Scheinbaum, já acalmou os indicadores, ao menos temporariamente. Mas está longe de se prever o que ainda vem por aí por parte do novo comando da Casa Branca.