Dólar sobe com tarifaço de Trump

Donald Trump já ameaçava na campanha aplicar tarifas a importações. CHANDAN KHANNA / AFP

O dólar dispara globalmente e os futuros das bolsas de Nova York afundam na manhã desta segunda-feira (3) na esteira do tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no final de semana. Foi determinada a imposição de taxas de 25% contra itens do México e do Canadá e de 10% contra produtos da China. Trump conversará com os líderes destes países hoje. Mas, salvo um acordo, as cobranças entram em vigor nesta terça-feira (4).

Essas taxas têm uma pressão inflacionária, pois produtos ficarão mais caros para os norte-americanos. O México é o maior fornecedor de frutas e vegetais para os Estados Unidos, enquanto o Canadá lidera em exportações de grãos e carnes de gado e aves.

Com elevação de preços, o Federal Reserve (banco central norte-americano) tende a conter o corte do juro ou mesmo voltar a elevá-lo. Isso atrai investidores em busca desta rentabilidade do país, reduzindo a quantidade de dólares pelo mundo, inclusive no Brasil. Tal repercussão pressiona o dólar para cima.

Além disso, essa disputa comercial entre gigantes provoca aversão ao risco. Estados Unidos e China são, respectivamente, a primeira e a segunda maior economua do mundo. Quando o investidor teme impactos nos ativos, corre para algo seguro, como o dólar. Ou seja, mais uma pressão altista sobre a cotação da moeda norte-americana.

A eleição de Trump já havia feito o dólar disparar. Em um ajuste, a cotação da moeda recuou. Em janeiro, caiu mais de 5% no Brasil em relação ao real, fechando em R$ 5,83. Agora, começa fevereiro com essa pressão de alta. O mercado brasileiro começa as negociações futuras às 9h. O pregão abre às 10h.

Acompanhe a coluna, que segue sendo atualizada.

