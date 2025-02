Rede de burritos abre loja em shopping e amplia outra recém-inaugurada

Criada em Porto Alegre há 15 anos, a Oak’s Burritos y Bowls, especializada em culinária mexicana, abriu uma lanchonete de R$ 400 mil no Viva Open Mall, na Avenida Nilo Peçanha, em Porto Alegre. Também será instalada uma loja em Cruz Alta e ampliada a de Passo Fundo, inaugurada no final de 2024. Com isso, a marca atinge 15 unidades, que ficam no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em São Paulo e no Espírito Santo.