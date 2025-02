Balanças de supermercado do Zaffari são fiscalizadas após vídeo de cliente apontar erro no peso

Além de uma sindicância interna, Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) e Procon fiscalizaram as balanças do supermercado do Bourbon Shopping, do Zaffari, em São Leopoldo, após intenso compartilhamento de um vídeo no qual uma jovem postou nas redes que um equipamento apontou peso maior para frutas e verduras. Uma balança na sua casa mostrou depois diferenças superiores a 200 gramas. No dia seguinte, Duda Fetzner publicou outro vídeo dizendo que voltou à loja, foi ressarcida em R$ 28 e testou novamente a balança, que então estava certa.