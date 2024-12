Duas empresas deram lances no leilão pela maior loja do Mercado Público, com 388 m²

Duas empresas deram lances no leilão pela permissão de uso da maior loja do Mercado Público de Porto Alegre. As interessadas são o Grupo Press, dono de cafeterias e restaurantes em Porto Alegre, e a confeitaria Adulla , que tem operações na Capital, em Gravataí e em Cachoeirinha. O espaço disputado tem 388 metros quadrados, divididos entre o primeiro e o segundo piso, com vista para o Largo Glênio Peres.

Além dos lances, que ainda não são divulgados, a prefeitura criou uma comissão para avaliar o maior tempo de atuação de cada empresa e a sua "relevância cultural e histórica, com o objetivo de valorizar aspectos relacionados à expertise e tradição no ramo gastronômico". Ou seja, pode ser que o menor lance vença a disputa. A expectativa é de que o resultado saia nesta segunda-feira (9).

O lance mínimo partiu de R$ 66.489 e a vencedora pagará R$ 26,5 mil de aluguel , sem considerar o condomínio mensal. A empresa terá até seis meses para se instalar no local, que foi ocupado antes pela Padaria Mercado, que deixou o local no ano passado, devendo R$ 131 mil em aluguel.

Em outubro, foram arrematadas outras oito lojas. A maioria fica no segundo piso, atingido por incêndio em 2013 e reaberto há dois anos. Entre as novas operações, estão flora, confeitaria, cervejaria e a ampliação de uma cafeteria no segundo piso. O valor dos lances vai para o Fundo Municipal para Restauração, Reforma e Manutenção do Patrimônio (Fun-Patrimônio), usado para melhorias de imóveis da prefeitura, inclusive do próprio Mercado Público.