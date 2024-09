Vinícola criada em 1909 no Uruguai abrirá restaurante de R$ 6 milhões no novo shopping do Zaffari

Criada em 1909 no Uruguai, a vinícola e indústria de lácteos Narbona abrirá um restaurante no Bourbon Carlos Gomes, novo shopping do Grupo Zaffari que será inaugurado no primeiro semestre de 2025 em Porto Alegre. A empresa já vendia seus produtos nos supermercados da rede gaúcha. O investimento na loja pode chegar a R$ 6 milhões, disse à coluna Pacha Cantón, CEO da marca, que também tem operações nos Estados Unidos.