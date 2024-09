Colégio investe R$ 40 milhões em novos prédios, com espaço para startups: "Pulo do gato pedagógico"

Fundado por imigrantes judeus há 101 anos, o Colégio Israelita está investindo R$ 40 milhões em dois novos prédios para sua estrutura no bairro Santa Cecília, em Porto Alegre. Um deles, de 3 mil metros quadrados, será inaugurado no início de 2025, com salas de aula para Educação Infantil e Ensino Médio, ateliê de artes, estacionamento próprio, entre outros espaços. A outra edificação será um "hub" de inovação, no qual se instalarão startups, com as quais os alunos terão atividades diárias. Já há conversas com empresas de Israel, referência mundial em negócios inovadores.