Ter um "selo verde" importa menos para consumidores do Sul

Mais exigentes – mas não para tudo –, os consumidores da Região Sul são os que menos consideram importantes certificações socioambientais na hora de escolher um produto ou serviço. São apenas 51%. É o menor percentual do mapeamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) da influência da sustentabilidade no comportamento de compras. No Norte, foram consideradas importantes por 71% dos entrevistados. Não quer dizer, claro, que selos verdes são garantia de boas práticas ambientais e sociais. Existe muito "greenwashing", como é chamada a falsa sustentabilidade.