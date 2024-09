Consumidor Verde: uma opção natural e econômica para pintar os cabelos

Lembra que nosso espaço aqui é para compartilhar experiências de uma consumidora em transição para ser mais sustentável, certo? Recentemente, optei por um produto antigo para pintar o cabelo: henna. É uma alternativa para substituir os químicos. A sua versão em pó é ainda melhor do que em creme, pois tem apenas ingredientes naturais e vegetais. Ou seja, só plantas. Sai mais rápido do cabelo do que tinta, mas visivelmente agride menos e ainda fortalece o fio.