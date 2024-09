Criado em 2021 no Cais Embarcadero, o ISOJ Nikkei Sushi Bar, de culinária japonesa e peruana, começou a reforma do restaurante invadido pelo Guaíba. Enquanto isso, prepara sua estreia em shoppings com uma loja no BarraShoppingSul. As duas operações, em Porto Alegre, recebem aporte de R$ 1,2 milhão.