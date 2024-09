Três novos restaurantes se instalarão ainda em 2024 no Baixo Barra, espaço de gastronomia do BarraShoppingSul, em Porto Alegre. O Eat Kitchen, que serve de saladas a hambúrgueres, ficará no lugar da pizzaria Mercearia Bresser, de São Paulo, que deixou a área de 150 metros quadrados em junho. Fica perto da academia Ultra.