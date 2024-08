Panela "polenteira" é a queridinha de loja de fogão à lenha instalada na Expointer

Há 15 anos vendendo fogão à lenha na Expointer, a empresa Antonow, de Santo Augusto, no noroeste gaúcho, trouxe neste ano uma panela "polenteira", que é a queridinha dos visitantes. Basta colocar água, farinha de milho e sal, que o equipamento mexe sem deixar embolotar. Para funcionar, a panela é ligada na tomada e fica em cima do fogão para a chama cozinhar a polenta. O equipamento é vendido a R$ 990 no evento, R$ 600 a menos do que no site da fabricante, destaca o chefe de marketing Cristian Kempf. O cliente pode optar por receber em casa.