Orgulho para a coluna foi reunir no Painel RBS, ontem na Expointer, toda a cadeia produtiva do arroz, fazendo jus ao tema “da lavoura ao consumidor”. Produtores rurais, indústria, universidade, consultoria de mercado e supermercados trouxeram um conteúdo variado, com diferentes pontos de vista. A busca é aumentar a conexão dos consumidores com o arroz.