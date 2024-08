Além da seca que assola o Mato Grosso do Sul, incêndios destroem grande parte do Pantanal. Confira trechos da entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, do secretário do Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Mato Grosso do Sul, Jaime Verruck. Ouça a íntegra no final da coluna.