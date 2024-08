Conhecido como "camelódromo", o Pop Center, além de ter saído ileso da inundação do centro de Porto Alegre, teve aumento de 30% no fluxo de pessoas, passando a receber 30 mil pessoas por dia. As lojas não foram atingidas porque sua estrutura é alta, ficando acima de um terminal de ônibus. O centro comercial chegou a ser chamado de "Arca de Noé" pela CEO Elaine Deboni.