FGTS: ficou para quinta-feira decisão sobre divisão do lucro recorde entre trabalhadores; veja como funciona

Prevista inicialmente para esta terça-feira (6), ficou para quinta-feira (8) a reunião do conselho curador que decidirá sobre a divisão entre os trabalhadores do lucro recorde do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em 2023. A intenção é distribuir R$ 15,12 bilhões. Com isso, a rentabilidade de 2023 do dinheiro do trabalhador será três pontos percentuais acima da inflação, que ficou em 4,62%. Batido o martelo, o depósito é feito até o dia 31.