Obra da Orla para reabrir bares será feita por prefeitura, mas não há prazo e espaços são vandalizados

A prefeitura de Porto Alegre fará as reformas que permitirão a retomada dos negócios na orla do Guaíba. Porém, ainda não há prazo para isso. A área foi inundada em maio e, no último final de semana, ficou alagada novamente em algumas partes. Secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores diz que serão instaladas novas portas nos restaurantes, a rede elétrica será refeita e os banheiros serão reformados. Os espaços são da prefeitura e os empreendedores são permissionários.