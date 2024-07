Após inaugurar seu primeiro atacarejo em Porto Alegre e com o próximo já em obras, o Grupo Zaffari construirá mais um Cestto na Região Metropolitana. Ficará em Canoas, na Avenida Getúlio Vargas, a BR-116, no terreno onde funcionava a Dipesul, concessionária que vende ônibus e caminhões da Volvo e que se mudou para outro local na mesma via.