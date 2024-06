O Grupo Zaffari inaugura, nesta quinta-feira (27), a primeira unidade da sua rede de atacarejos, Cestto, em Porto Alegre. A novidade faz parte da estratégia de investimentos, estimados em R$ 1,559 bilhão, voltada, sobretudo, para a expansão do modelo, que combina atacado e varejo. O local na Avenida Wenceslau Escobar, na Zona Sul, abre as portas com 5,7 mil metros quadrados e mais de 10 mil itens em oferta.