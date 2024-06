Reação no quarto trimestre é crucial para reduzir impacto da enchente no PIB do RS

Divulgado nesta terça-feira (25), a alta de 4,1% no Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul no primeiro trimestre tende a envelhecer rápido. Isso porque as atenções estão voltadas para o efeito da inundação na economia gaúcha a partir de maio. Especialistas ouvidos pela reportagem de GZH estimam tombo nos próximos meses, que deve engolir a expansão apresentada pela agropecuária após sequências de estiagens. No entanto, reforçam que eventual recuperação do rombo causado pelo aguaceiro dependerá da resposta que será observada na reta final do ano.