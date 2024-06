Rede reconstrói lojas e postos de combustíveis priorizando o fornecedor gaúcho: "Mesmo que mais caro"

Gigante do setor de combustíveis com sede na Serra, a SIM Rede de Postos está reconstruindo suas unidades atingidas pela enchente dando preferência a fornecedores gaúchos e também aderiu ao movimento de vários varejistas do país de destacar nas prateleiras as mercadorias que são fabricadas no Rio Grande do Sul. O pequeno cartaz “Esta marca é gaúcha” sinaliza os itens que do Estado, que representam 30% das vendas nas unidades da rede, especialmente produtos coloniais e vinhos. Aliás, a SIM faz parte do Grupo Argenta, dono também da vinícola Luiz Argenta, de Flores da Cunha. Muitos dos seus rótulos estão à venda nas lojas dos postos.