Fundopem da enchente, agenda e mais pílulas da economia 05.07

Reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) que poderá aprovar mudanças no Fundo Operação Empresa do Rio Grande do Sul (Fundopem-RS) para ter benefícios melhores para empresas atingidas por enchente. Na última leva, cinco indústrias tiveram projetos aprovados: Cinco indústrias ganham incentivo de ICMS para investir no RS, que redesenha programa para atingidas por cheia

- Foram poucos projetos aprovados desta vez, mas mostram a confiança em continuar investindo no Rio Grande do Sul. Temos 74 novos projetos só no Fundopem, que estão na fase de análise ou de apresentação de documentação. Deles, 21 foram protocolados após a enchente - diz o diretor do Sistema Estadual para Atração e Desenvolvimento de Atividades Produtivas (Seadap), Gustavo Rech.