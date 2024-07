Começa mobilização para pressionar operadora por desbloqueio das principais ferrovias do RS

Sem previsão para retomada dos três principais ramais de ferrovias, bloqueados pela enchente, o Sindicato dos Ferroviárias do Rio Grande do Sul (Sindifergs) busca ajuda para pressionar a Rumo, operadora na Região Sul. O presidente João Calegari se reuniu com representantes do governo federal. A concessão à empresa se encerra em 2027. É pouco tempo para um contrato, mas muito para ficar com as ligações interrompidas, inclusive com Santa Catarina.