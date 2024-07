O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) entrou no coro do ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, e do vice-governador, Gabriel Souza, para que seja ampliado o limite para empréstimos de capital do giro para empresas atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul. Em menos de 48 horas, esgotou o dinheiro dos bancos repassadores da linha de capital de giro, com R$ 2,7 bilhões em contratações.