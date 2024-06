O faturamento do Dia dos Namorados frustrou seis em cada 10 lojistas de Porto Alegre, pois ficou abaixo do projetado. O restante, 40%, atingiu o esperado, o que não significa que a venda cresceu, pois a pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA) identificou que ela caiu em 45% das lojas consultadas. Apenas 17% comercializou mais do que no ano passado.