O prazo para liberação do saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é de até cinco dias úteis após a solicitação. A resposta foi dada pela Caixa Econômica Federal (CEF) ao questionamento da coluna, que recebeu relatos de demora por parte dos leitores. A solicitação pode ser acompanhada pelo aplicativo App FGTS, pelo telefone 0800 726 0207 ou nas agências. Também foram os canais apontados pelo banco quando a coluna perguntou sobre os canais para questionar sobre eventuais demoras na liberação do dinheiro.