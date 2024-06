Os moradores de mais 24 municípios gaúchos podem solicitar o saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a partir desta sexta-feira (7). Conforme a Caixa Econômica Federal, foram incluídas as cidades de Arroio do Padre, Bossoroca, Caibaté, Cambará do Sul, Capão do Cipó, Caraá, Chuvisca, Coronel Barros, Dom Pedrito, Entre-Ijuís, Esperança do Sul, Guarani das Missões, Hulha Negra, Itacurubi, Jacutinga, Mato Queimado, Morrinhos do Sul, Pejuçara, Quatro Irmãos, São José dos Ausentes, São Luiz Gonzaga, Terra de Areia, Três de Maio e Turuçu.