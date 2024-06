Atingiu R$ 1,02 bilhão o valor solicitado no saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) liberado para atingidos pela enchente de maio no Rio Grande do Sul. Segundo balanço da Caixa Econômica Federal antecipado à coluna, a soma se refere a pedidos de 317,2 mil trabalhadores gaúchos.