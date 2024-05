A derrubada do intervalo mínimo de 12 meses para requisitar novamente o saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ocorreu apenas para cidades em estado de calamidade pública. O decreto do governo federal não abriu a exceção de prazo para municípios em situação de emergência, nos quais também pode-se sacar o valor de até R$ 6.220 do fundo de garantia. Isso tem gerado confusão entre trabalhadores que têm sua solicitação negada no aplicativo da Caixa Econômica Federal.