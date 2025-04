Após anúncio de redução do preço nas refinarias, diesel está em média 12 centavos mais barato em Caxias do Sul

O novo preço do diesel, após redução da Petrobras para as distribuidoras, já está sendo praticado em Caxias do Sul. Desde a segunda-feira (31), quando o anúncio foi feito, até esta sexta-feira (4), o preço do combustível baixou em média R$ 0,12 no maior município da Serra. A média do litro na pesquisa do dia 31 de março era de R$ 6,43, sendo que nesta sexta a média ficou em R$ 6,31.