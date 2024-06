A enchente do Rio Grande do Sul apareceu no indicador nacional de tendência da indústria. Em maio, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) da Região Sul caiu de 50,9 pontos para 47,4 pontos, cruzando a divisória de 50 pontos que separa a confiança da falta de confiança. A pesquisa é da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e não chega a separar por Estados, apenas por regiões.