A previsão para liberar os empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com juro baixo é dia 21 de junho. A informação foi passada pela direção da instituição ao presidente presidente do Banrisul, Fernando Lemos. O banco estatal gaúcho também vai operar as linhas de crédito, que foram anunciadas pelo governo federal na semana passada com foco em indústria, mas abertas aos demais setores. Falta a regulamentação, que é essencial para as instituições financeiras definirem seus spreads, que são o custo da operação, ou seja, a diferença entre o que o banco pega e por quanto empresta.