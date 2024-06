A enchente se refletiu também nas exportações gaúchas, que já não vinham bem. Em maio, quando já tem o embarque da safra de verão, as vendas ao Exterior foram 15,9% menores do que no mesmo período do ano passado. Somaram US$ 1,516 bilhão, contra US$ 1,803 bilhão do mesmo mês de 2023. Também caíram sobre abril, quando normalmente têm aumento puxado pela agricultura.