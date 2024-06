O ressarcimento dos clientes e mais uma indenização coletiva de R$ 10 milhões é o que pede ação civil pública contra a Estapar e a empresa conveniada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais pelos carros alagados nos estacionamentos do aeroporto Salgado Filho e do entorno. A região foi uma das mais atingidas pela cheia em Porto Alegre. A ação é da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul.