Uma pista foi improvisada na BR-116 para receber pequenos aviões com doações para Guaíba. A estrutura já foi usada para pouso de uma aeronave vinda do Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira (7). Um grupo de empresários que não quer se identificar mandou 300 litros de água e mais alimentos não perecíveis. A ação foi articulada pela voluntária Yolanda Porto, com apoio do prefeito Marcelo Maranata.