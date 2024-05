Desde o primeiro dia que a tragédia atingiu o interior do Rio Grande do Sul, o empresário Tironi Paz Ortiz atua, com recursos da sua indústria, para ajudar comunidades. Ele apela para que outras empresas façam o mesmo, inclusive de fora do Estado, especialmente com o envio de aviões e helicópteros. Veja abaixo trechos e, no final da coluna, ouça na íntegra o relato ao podcast Nossa Economia, de GZH, de Ortiz, que é fundador e CEO do Grupo Imply, empresa de tecnologia de Santa Cruz do Sul, e também vice-presidente regional da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul).