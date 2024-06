Entre as medidas da enchente, a Receita Federal adiou de 31 de maio para 30 de agosto o prazo para envio da declaração do Imposto de Renda para contribuintes de 399 municípios do Rio Grande do Sul. São cidades com decreto de emergência ou em estado de calamidade. Porém, moradores de outros 98 dos 497 municípios gaúchos precisam acertar as contas com o Leão ainda nesta sexta-feira (31). Confira quais são: