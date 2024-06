Apenas os gaúchos que enviaram a declaração do Imposto de Renda ou fizeram a retificação até 15 de maio entraram no lote prioritário de restituição, que está sendo depositado nesta sexta-feira (31). Isso porque a Receita Federal fez o processamento com os documentos disponíveis até este dia. Quem mandou depois irá para o cronograma normal, que tem depósitos mensais até setembro.