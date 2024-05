Seis mil clientes gaúchos da Unimed Rio completam três meses sem atendimento, mesmo que a mensalidade siga sendo cobrada. São usuários da antiga Golden Cross ou pessoas que contrataram o plano diretamente com a cooperativa do Rio de Janeiro. Em crise, ela parou de pagar os serviços feitos por outras Unimeds para seus clientes. Então, as cooperativas do Sul, inclusive do Rio Grande do Sul, suspenderam consultas e exames, mantendo apenas atendimentos de urgência, acompanhamento de internados e alguns tratamentos, como oncológico e diálise.