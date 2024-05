Dona de 11 fábricas no Rio Grande do Sul, a calçadista Beira Rio teve duas unidades atingidas pela inundação a ponto de parar a produção. A planta de Igrejinha, no Vale do Paranhana, já teve atividades retomadas. Já a de Roca Salves, no Vale do Taquari, segue paralisada, mas a intenção é voltar a operá-la nos próximos dias, um alento para a cidade que sofre sua terceira enchente.