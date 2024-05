A Ceasa mudará o horário de atendimento na estrutura provisória instalada no estacionamento do centro logístico da rede de farmácias São João na freeway, em Gravataí. A partir desta quinta-feira (9), a comercialização será feita das 9h às 15h, de segunda a sexta-feira. O primeiro dia, nesta quarta-feira (8), foi das 12h30min às 18h, mas os produtores pediram a alteração. Segundo o presidente da Ceasa, Carlos Siegle, eles querem que termine mais cedo para pegarem a estrada rumo às suas cidades antes do horário de maior movimento, já que o trânsito está complicado pelo bloqueio das rodovias.