Uma carga com exatos 3.288 cobertores está vindo de São Paulo para o Rio Grande do Sul. Os itens são da primeira leva comprada em campanha da Gramado Parks, empresa de turismo da Serra. No final de semana, o CEO Ronaldo Beber perguntou à coluna se havia transportadoras trazendo itens de lá. A Cooper 10 atendeu de imediato à solicitação na Rádio Gaúcha e a remessa está a caminho, acompanhada ainda de caixas de leite, achocolatado e mais roupas. Os cobertores devem ser entregues em Igrejinha e Três Coroas, dependendo da necessidade dos municípios quando eles chegarem. Beber também conta que os artistas das atrações da Gramado Parks estão fazendo apresentações no abrigo da Capela São José, em Gramado: