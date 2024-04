Empresa gaúcha com uma operação gigante no turismo, a Gramado Parks tem muito a contribuir na reflexão sobre o setor na Região das Hortênsias. O cenário de baixa de visitantes e alta de preços entra na reestruturação do grupo, que conseguiu, há poucos dias, aprovar com credores seu plano de recuperação judicial. À coluna, o CEO Ronaldo Beber, trazido à gestão para conduzir o processo todo, defendeu um debate maduro.