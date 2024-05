Além da comida e dos produtos de higiene doados, há itens que podem "humanizar os abrigos", como kit de chimarrão (erva-mate, cuia e bomba), cartas de baralho, palavras cruzadas, lã e agulha de tricô. A provocação foi feita à coluna, que foi ao ponto de coleta do Clube Farrapos apresentar o Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, pela voluntária Gislaine Coutinho. Ela trabalhou na ajuda ao Vale do Taquari no ano passado e, agora, teve sua casa submersa no bairro Sarandi, em Porto Alegre. Os itens solicitados por Gislaine podem ser deixados no local, que fica na Avenida Cristiano Fischer, 1.331.