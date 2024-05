Malharia de Farroupilha, a Biamar está dedicando cinco teares para confeccionar cobertores com o desenho do Estado do Rio Grande do Sul para doar a vítimas da enchente. Serão produzidos cerca de mil itens por semana. Será usada uma adaptação feita pela empresa ainda na cheia de setembro do ano passado, mas quando a fabricação foi em menor escala. Cada cobertor leva 25 minutos para ficar pronto e pesa um quilo.