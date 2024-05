Uma estação de tratamento de água (ETA) móvel está sendo instalada na usina da Gerdau, em Sapucaia do Sul. O equipamento ficará pronto em três dias, para ajudar a abastecer moradores da cidade e também Esteio. O original foi afetado pela inundação. Por enquanto, as pessoas estão pegando água potável em veículos com caixas d'água da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) estacionados em pontos fixos.