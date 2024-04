Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade (assista acima), o presidente do Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e Similares da Região das Hortênsias (SindTur Serra Gaúcha), Claudio Souza, falou sobre as reclamações quanto aos altos preços cobrados na região, especialmente em Gramado. Atribuiu ao custo da mão de obre e à alta carga tributária. Souza acrescentou que a entidade pretende aproveitar o ano eleitoral para ouvir os candidatos sobre uma mudança no modelo de negócio local.