O Hospital Moinhos de Vento mantém interesse, mas ainda não decidiu se participará do edital para abrir uma faculdade de Medicina. O Ministério da Educação (MEC) publicou as regras nesta terça-feira (30). O prazo para inscrição vai de 30 de maio de 2024 a 29 de abril de 2025. Outras instituições do país, como Sírio-Libanês e a Rede D’Or, também estão interessadas. A última abertura por grupo hospitalar ocorreu em 2015.