O vaivém do ICMS no Rio Grande do Sul provavelmente seria evitado com diálogo lá no início, ainda em novembro do ano passado. Saber por vazamento de informação que seria proposta alta forte do tributo de 17% para 19,5% já levou à fúria de entidades empresariais, que influenciam deputados na votação do projeto. As conversas ocorreram depois, mas já em um ambiente de muita animosidade e com argumentos questionados.